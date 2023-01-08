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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمراض كارثية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي البقدونس؟

البقدونس
البقدونس

يشيع استخدام البقدونس في الكثير، ولكن ما فائدة شاي البقدونس ؟

كما اتضح أن شاي البقدونس يفيد صحتك ببعض الطرق المدهشة ، ولكن يمكن أن يكون له آثار جانبية. 

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أضرار البقدونس

يُعرف البقدونس عمومًا بأنه آمن (GRAS) من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومع ذلك ، فإن تناول كميات كبيرة من البقدونس (أكثر مما تستهلك عادة بكميات موجودة بشكل شائع في الطعام) يمكن أن يكون خطيرًا. 

من غير المحتمل أن تستهلك الكثير من البقدونس إذا كنت تتناول كوبًا من الشاي كل يوم، ولكن إذا كنت تصنع الشاي بزيت البقدونس أو بذور البقدونس المطحون ، فقد يكون تناولك أعلى بكثير من المعتاد.

الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من البقدونس قد يعانون من فقر الدم أو مشاكل في الكبد أو الكلى. 

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو احتباس السوائل أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى ، يجب عليك التحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كان تناول البقدونس آمنًا لك لأنه قد يتسبب في آثار جانبية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالتك.

 

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