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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من الرمان على الريق؟

الرمان
الرمان

يحتوي الرمان على العديد من الفوائد الصحية، وأظهرت دراسة أن الاستهلاك المنتظم لعصير الرمان يقلل من ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك فمن المعروف في المقام الأول أنه ينظم ضغط الدم الانقباضي.

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فوائد الرمان 

تظهر النتائج الأولية لبعض الدراسات أن الرمان يمكن أن يقلل من نمو الخلايا السرطانية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم عرض مستخلص الرمان في التجارب المعملية لتقليل تكاثر الخلايا السرطانية، حتى أنه يتسبب في موت الخلايا المبرمج أو موت الخلايا في الخلايا السرطانية.

التهاب المفاصل شائع عند المصابين بالتهاب المفاصل، يعالج مستخلص الرمان التهاب المفاصل في الفئران حسب هذه الدراسة ، ومع ذلك ، هناك القليل جدًا من البيانات من الدراسات البشرية حتى الآن.

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الرمان على تهدئة أي التهاب، تظهر الدراسات أيضًا أن الرمان ناجح في تثبيط الإنزيمات التي تسبب تلف المفاصل. لذلك ، يمكن أن يساعد في علاج هشاشة العظام بشكل كبير.

المصدر healthifme

الرمان فوائد الرمان اضرار الرمان السرطان ألتهاب المفاصل

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