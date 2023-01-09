شوبير يزف بشرى لعشاق الأهلي بشأن مشاركة كهربا في مونديال الأندية

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجآت من العيار الثقيل بشأن قائمة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي والتي تستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.



وقال شوبير، فى تصريحات إذاعية إن قائمة الأهلي التى ستشارك فى كأس العالم للأندية سيتم إرسالها اليوم وتضم 35 لاعبًا بوجود الصفقات الجديدة.



واضاف: “خالد عبد الفتاح المنتقل للأهلي من سموحة ومحمد الضاوي الشهير بـ كريستو المنضم من النجم الساحلي التونسي، ومحمود عبد المنعم كهربا سيتواجدون في القائمة ”.



وتابع : “ اللوائح تقول إن الأهلي له أن يضم 35 لاعبًا فى قائمة كأس العالم للأندية، بوجود 4 حراس مرمى، ومن الممكن أن يتم إضافة أو استبعاد أي لاعب بعد إرسال القائمة اليوم ولكن بحد أقصي 30 يناير”.



ويلعب الأهلي في مونديال الأندية خلال شهر فبراير المقبل في دولة المغرب، في بطولة تبدأ من 1 إلى 11 فبراير.

