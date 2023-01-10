مجلس النواب يستأنف عقد جلساته الأحد المقبل

يعود مجلس النواب للانعقاد، يوم الأحد الموافق 15 يناير؛ وذلك بعد أن رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، أمس الإثنين.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين النواب ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، والتي استمرت نحو 7 ساعات.

ورد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتقادات نواب البرلمان، قائلا: "أنا مش وزير الأزمات، أنا وزير إزالة الأزمات، متابعا: أشكر كل من أطلق عليَّ من النواب وزير الأزمات.

وتابع وزير التموين: لا يمكن القبول بسياسة لي الذراع فعندما تمارس الحكومة دورها في تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارسات خارجة؛ نجد من يقول إن الحكومة متشددة وهكذا، وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون؟ هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون أم لا؟.