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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحقونا البيت بيقع.. كمال مات تحت الأنقاض محتضنا أخواته البنات| لحظات مرعبة

إنهيار منزل بأسيوط
إنهيار منزل بأسيوط

عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق تضم عدة شقق وداخل كل بيت حكاية واحلام وطموح يرسمها أصحابها في يومهم ويخططون لها في حياتهم ومستقبلهم فخططهم ليست ليوم ولا سنة ولكن لعدة سنوات ظنًا منهم أن للعمر باقية مستبعدين أن ينتهي بهم الحال خلال دقائق تحت أنقاض المنزل في اسيوط.

انهيار منزل مكون من 5 طوابق في أسوان

من بين الـ 5 طوابق كان كمال وأخواته البنات آمال وعزة يعيشون معًا في شقة أسرتهم يحكون ويضحكون ويمارسون حياتهم الطبيعية معًا حيث كانت البنات تحتمي في أخيهم عند لحظات الضعف أو الخوف.

في تمام السابعة صباحًا استيقطت آمال وعزة على صوت المنبه يجهزان الافطار على انغام الراديو ويحاولون إيقاظ كمال ليشاركهم طاولة الافطار ليشعر الفتاتين بهزة في أرجاء المنزل.

لحظات مرعبة داخل منزل أسيوط قبل انهياره

عيونهم تتلفت من السقف للحوائط في محاولة لاستيعاب ما يحدث إذ لاحظوا تشققات في الحوائط تزداد تباعاً وكأن اخر لحظات حياتهم يرونها أمام أعينهم في مشهد لم يروه من قبل.

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دقات قلوبهن كادت أن تتوقف من الرعب حتى صرخوا الي أخيهم: الحقنا يا كمال البيت بيقع، هرع اخيهم مفزعًا وهن يركضون خلفه من غرفة الي أخرى ليس هناك ملجأ ينقذهم ولا مكاناً اخر يحميهم.

تزداد التشققات على جدران المنزل أكثر فأكثر حتى بدأت تتساقط اجزاء من الطوب فوق رؤوسهم وهم يصرخون ليس هناك ملجأ الا حضن بعضهم حيث احتضن كمال اخواته البنات ليحميهم وبدأ سقف المنزل ينهار على رأسه وهو يحامي بيده على رأس اخواته ليتلقى هو انهيار السقف كاملاً.

صوت صراخ وبكاء يملأ أرجاء المنزل، الأخ ينزف دم من مناطق متفرقة من جسده، آمال وعزة يصرخون من الخوف والصدمة، جدران ذكرياتهم وحياتهم ينهار فوق رؤوسهم ولا يدرون كيف ومتى حدث هذا حيث انقلبت حياتهم رأسا على عقب في غضون دقائق معدودة.

الحماية المدنية تستخرج الجثامين من تحت الأنقاض

انهار المنزل بالكامل وتوجهت الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع الي موقع المنزل المنهار لاستخراج الجثامين والبحث عن المفقودين من ضحايا انهيار المنزل بمنطقة قلتة حي غرب مدينة أسيوط.

وفوجئت قوات الحماية المدنية يجثمان كمال والذي لفظ أنفاسه الأخيرة محتضًا اخواته عزة وآمال حيث وجدوهن على قيد الحياة بين أذرع اخيهم.
وارتفع عدد الناجين إلى 3 أشخاص بينهم شقيقتين بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 أشخاص في واقعة انهيار منزل بمنطقة قلتة حي غرب مدينة أسيوط،

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق.

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