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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية بنحو 30% منذ بداية موسم 2022-2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين، أن البلاد صدرت نحو 23.6 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023 انخفاضاً من 33.5 مليون طن صدرتها بحلول الفترة نفسها من الموسم السابق.
 

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واشتملت هذه الكمية على نحو 8.6 مليون طن من القمح و13.3 مليون طن من الذرة ونحو 1.7 مليون طن من الشعير.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا ربما تحصد نحو 51 مليون طن من الحبوب هذا العام هبوطا من رقم قياسي عند 86 مليون طن في 2021 وذلك بسبب سيطرة القوات الروسية على أراض وضعف المحاصيل.

وأوكرانيا منتج ومصدر عالمي رئيسي للحبوب ولكن الإنتاج والصادرات تراجعا منذ أن بدأت العملية الروسية على أوكرانيا في فبراير، وبدأ حصار موانئها.

ورُفع الحصار عن 3 موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في منطقة أوديسا في يوليو بموجب المبادرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين موسكو وكييف.

وتتهم كييف روسيا بإجراء عمليات التفتيش ببطء شديد مما يسفر عن تأخر السفن لأسابيع وتقليص إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الأجنبية وهو ما تنفيه روسيا.

وصدرت أوكرانيا نحو 7 ملايين طن من المنتجات الزراعية في سبتمبر وأكتوبر، و6 ملايين طن في نوفمبر، ولكن الشحنات تضاءلت بشدة إلى أقل من 4 ملايين طن في ديسمبر. وتعزو كييف هذا التضاؤل إلى إبطاء عمليات التفتيش.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية الثلاثاء إن من غير المتوقع حاليا وصول سفن جديدة إلى أوكرانيا من أجل تحميلها.

وذكرت أن 94 سفينة تنتظر التفتيش في مضيق البوسفور من بينها 69 سفينة فارغة في انتظار تحميلها و25 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية بالفعل.

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