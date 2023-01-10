عروض إضافية لمسرحية سيدتي الجميلة لـ أحمد السقا

يعود الفنان أحمد السقا لتقديم العرض المسرحي «سيدتي الجميلة»، يومي 12 و13 يناير الجاري على مسرح «كايرو شو»، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويشارك في بطولة العرض المسرحي مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، علاء مرسي، محسن منصور بالإضافة إلى عبير منير.

وعُرضت المسرحية للمرة الأولى في مصر يومي 30 و31 ديسمبر الماضي، بعد النجاح الذي حققته وقت عرضها في العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الماضي على مسرح «بكر الشدي».

تفاصيل العرض المسرحي «سيدتي الجميلة»

وتدور أحداث المسرحية المأخوذة عن «بجماليون» للكاتب العالمي جورج برنارد شو، حول «كمال الطاروطي» المتخصص في مجال الاتيكيت، والذي يهرب من رجل له نفوذ بصحبة صديقه، ويسكن عند بلطجي يدعى «حسب الله بعضشي» في حارة شعبية، ويلتقي هناك «كمال» بـ«صدفة» النشاله ابنة بعضشي التي تتمسك بأمل التعلم والتغير لتصبح واحدة من أبناء الطبقة الراقية، على يد «كمال».

وقام الكاتب الراحل بهجت قمر بتمصير القصة وتقديمها في مسرحية بعنوان «سيدتي الجميلة» عام 1969، من بطولة فؤاد المهندس وشويكار، بالإضافة إلى حسن مصطفى، جمال إسماعيل، عبدالله فرغلي، سيد زيان وزوز شكيب، وهي التي يعيد السقا تقديمها بعد 53 عاما من عرضها الأول.