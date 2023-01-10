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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة قناة السويس يعلق على نجاح عمليات تعويم السفينة جلوري

أسامة ربيع
أسامة ربيع

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على نجاح عمليات تعويم السفينة "جلوري" وعودة الملاحة لطبيعتها.

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التعامل الفوري.. أسامة ربيع يكشف تفاصيل تعطل سفينة بقناة السويس| فيديو

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تعطل السفينة جلوري.. أسامة ربيع يكشف ما حدث بقناة السويس اليوم |فيديو

وأضاف "أسامة ربيع" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، انه تم الدفع بـ 4 قاطرات تتقدمها القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها للقناة مرة أخرى وحتى توقفها في أقرب نقطة بمنطقة البلاح لإصلاح العطل.

وأوضح: "السفينة موجودة في الكيلو 51 بعيدا عن الخط الملاحي ويتم التعامل معها لإصلاحها، وإذا لم يتم تصليح السفينة حتى غدا سيتم قطرها حتى إخراجها من القناة غدا"، مشيرا إلى أن سوء الأحواء الجوية أدى لتأخر التعامل مع المشكلة.

وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،: "أكثر من 8 مليار و700 مليون دولار دخل متوقع لقناة السويس هذا العام".

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