12 قتيلا في احتجاجات مناهضة للحكومة بجنوب بيرو

قالت وزارة الصحة في بيرو الاثنين، إن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في أعقاب اشتباكات في جولياكا بجنوب بيرو ، بعد استئناف الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الرئيس السابق المسجون بيدرو كاستيلو.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى صبيان، وترفع الاحداث الأخيرة عدد القتلى من الاشتباكات المناهضة للحكومة مع قوات الأمن إلى 34 منذ بدء الاحتجاجات في أوائل ديسمبر بعد عزل واعتقال كاستيلو بعد وقت قصير من محاولته حل الكونجرس بشكل غير قانوني.

ويقضي كاستيلو 18 شهرًا من الحبس الاحتياطي بتهمة التمرد ، وهو ما ينفيه.

وأضافت الوزارة في بيان نُشر على فيسبوك ، أن 38 شخصًا على الأقل أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى في جولياكا.

وفي جولياكا ، بالقرب من ضفاف بحيرة تيتيكاكا في منطقة بونو الجنوبية في بيرو ، سجل شاهد من رويترز لقطات لطلقات نارية ودخان في الشوارع بينما احتمى المتظاهرون خلف ألواح معدنية كبيرة ولافتات طرق وألقوا الحجارة على الشرطة باستخدام المقلاع المرتجلة.

وأظهرت لقطات أخرى أشخاصًا يقومون بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لرجل يرقد بلا حراك على الأرض في سترة ملطخة بالدماء ، وأشخاصًا يعانون من إصابات خطيرة في غرفة انتظار مزدحمة بالمستشفى.

وقال مكتب أمين المظالم في بيرو في بيان إنه لا ينبغي للشرطة والقوات المسلحة محاولة حل النزاعات ، لأن القيام بذلك هو واجب الكونجرس والحكومة المركزية.

وطالبت الشرطة بالامتثال للمعايير الدولية في استخدام القوة وإجراء تحقيقات في الوفيات ، مع حث المتظاهرين على الامتناع عن مهاجمة الممتلكات أو إعاقة حركة سيارات الإسعاف.

في وقت سابق يوم الاثنين ، قال المكتب إن مولودًا توفي أثناء نقله من بلدة يونجويو إلى مستشفى محلي في سيارة إسعاف تأخرت بسبب إغلاق طريق.

استؤنفت الاحتجاجات الأسبوع الماضي بعد فترة هدوء. بصرف النظر عن الانتخابات المبكرة والإفراج عن كاستيلو ، يطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة الجديدة دينا بولوارت ، وإغلاق الكونجرس وإدخال تعديلات على الدستور.

وقالت بولوارت ، متحدثة في اجتماع 'اتفاق وطني' في وقت سابق يوم الاثنين مع ممثلين من مناطق البلاد ومؤسسات سياسية مختلفة ، إنها لا تستطيع تلبية بعض المطالب الرئيسية للمتظاهرين. ودعت المواطنين إلى 'التفكير'.

وقالت 'الشيء الوحيد الذي كان في يدي هو المضي قدما في الانتخابات التي اقترحناها بالفعل'. ما تطلبه هو ذريعة لمواصلة خلق الفوضى في المدن.

وقالت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إنها ستجري زيارة لبيرو من الأربعاء إلى الجمعة ، وستزور ليما ومدن أخرى لتقييم الوضع.

