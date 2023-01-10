عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة تبيع لحوما ودواجن مجهولة المصدر بساحل سليم في أسيوط

ضبط سيارة تبيع لحوم
ضبط سيارة تبيع لحوم ودواجن مجهولة المصدر

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط سيارة تبيع اللحوم والدواجن والكبدة المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك خلال حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بالتنسيق والتعاون مع مديرية ومباحث التموين وذلك استمراراً لجهود وخطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

إحدى الناجيات من منزل أسيوط المنكوب تكشف تفاصيل صادمة

ننشر أسماء ضحايا عقار أسيوط المنكوب |خاص


وأوضح محافظ أسيوط إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات التفتيش والرقابة المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع بشتى أنحاء المحافظة لضمان مدى كفاءة وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين ورصد أي مخالفات مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يخالف أو يتسبب فى الإضرار بصحة المواطنين وتحرير محاضر بها وتوقيع أقصى العقوبات علي المخالفين مؤكداً علي رؤساء المراكز والأحياء باستمرار شن الحملات بصورة مفاجئة لضبط الأسعار والقضاء على ظاهرة بيع السلع بالسوق السوداء والغش التجاري حفاظاً علي سلامة المواطنين.


من جانبه أوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه بناءً على تعليمات محافظ أسيوط بمتابعة الأسواق ومنافذ البيع شنت رئاسة المركز بالتنسيق مع مديرية التموين يقيادة محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط والعميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين حملة على الأسواق حيث اشتبهت الحملة في سيارة ربع نقل أثناء عرض منتجات اللحوم المفرومة والدواجن والكبدة المجمدة والزبدة مجهولة المصدر وتقوم بالبيع من خلال مكبر صوت وبالكشف على المنتجات تبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة لافتًا إلى أن الحملة شارك بها سيد حسن مدير إدارة تموين ساحل سليم وراشد همام مفتش تموين ومحمد عبدالباسط من قوة مباحث التموين وجاري تكثيف الحملات لضبط الأسعار وحماية المواطنين.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى ضبط سيارة تبيع لحوم مركز ساحل سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك.. اعرف السبب

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عودة تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس اليوم بعد انتشار الفيروسات التنفسية |صور

تراجع أسعار الذهب.. والجرام يسجل 1180 للبيع

موضوعات متعلقة

ماتت على سجادة الصلاة.. انتشال سيدة تحتضن المصحف أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار| فيديو

ليلة حزينة في أسيوط|انهيار منزل والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

"بيأكله في بؤه".. مشهد إنساني بين معلم وتلميذه يهز السوشيال ميديا

نوادر| بي إم دبليو E36 أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه |صور

للأطفال والكبار .. أسهل طريقة لحفظ أسماء العشرة المبشرين بالجنة

ثنائي أجنبي.. شوبير يكشف كواليس صفقات الأهلي الجديدة

سقوط مدوي للعملة السورية.. 100 دولار تجاوزت نصف مليون ليرة

طفل الغلطة.. مقابل 50 ألف جنيه "أم" تعرض طفلها للبيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحركات مريبة وراء الكواليس.. ضغط أمريكي غريب على إنجلترا بسبب الأرجنتين

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

فيديو

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

هل يعتنق الإسلام.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء ابنه| فيديو جراف

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ