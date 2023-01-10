ضبط سيارة تبيع لحوما ودواجن مجهولة المصدر بساحل سليم في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط سيارة تبيع اللحوم والدواجن والكبدة المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك خلال حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بالتنسيق والتعاون مع مديرية ومباحث التموين وذلك استمراراً لجهود وخطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.



وأوضح محافظ أسيوط إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات التفتيش والرقابة المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع بشتى أنحاء المحافظة لضمان مدى كفاءة وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين ورصد أي مخالفات مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يخالف أو يتسبب فى الإضرار بصحة المواطنين وتحرير محاضر بها وتوقيع أقصى العقوبات علي المخالفين مؤكداً علي رؤساء المراكز والأحياء باستمرار شن الحملات بصورة مفاجئة لضبط الأسعار والقضاء على ظاهرة بيع السلع بالسوق السوداء والغش التجاري حفاظاً علي سلامة المواطنين.



من جانبه أوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه بناءً على تعليمات محافظ أسيوط بمتابعة الأسواق ومنافذ البيع شنت رئاسة المركز بالتنسيق مع مديرية التموين يقيادة محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط والعميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين حملة على الأسواق حيث اشتبهت الحملة في سيارة ربع نقل أثناء عرض منتجات اللحوم المفرومة والدواجن والكبدة المجمدة والزبدة مجهولة المصدر وتقوم بالبيع من خلال مكبر صوت وبالكشف على المنتجات تبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على السيارة وتحرر محضر بالواقعة لافتًا إلى أن الحملة شارك بها سيد حسن مدير إدارة تموين ساحل سليم وراشد همام مفتش تموين ومحمد عبدالباسط من قوة مباحث التموين وجاري تكثيف الحملات لضبط الأسعار وحماية المواطنين.