مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك.. اعرف السبب

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تسريح فريق سيدات كرة السلة بالنادي بعد النتائج السلبية الي حققها الفريق خلال الموسم الجاري.

واستقر مسئولو نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور على تصعيد فريق 18 سنة للعب بدوري الكبار واستكمال الموسم بعد خسارة فريق السيدات 122/55 أمام الأهلي.

على جانب أخر ، كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن حقيقة عودة محمود شبانة المعار في صفوف سموحه.

وأكد مرتضي منصور، في تصريحات تليفزيونية ، أن النادي خاطب سموحة لعودة محمود شبانة للزمالك، وسينتظم في التدريبات بعد مباراة الاتحاد المقرر لها غدا.

وشدد مرتضي منصور على أنه سيطالب الاتحاد السكندري بعودة محمود علاء للزمالك بعد ما فعله محمد مصيلحي في صفقة مروان عطية.

ووجه مرتضي منصور، رسالة لمحمد مصيلحي ، قائلا: هتندم ندم شديد.

واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته ، مؤكد أن مجلس إدارة نادي الزمالك لن يتواجد في مباراة الاتحاد.