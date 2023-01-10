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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهاء موسم الشهراني.. ضربة موجعة للهلال السعودي قبل كأس العالم للأندية

إصابة ياسر الشهراني
إصابة ياسر الشهراني

أكد تقرير صحفي انتهاء موسم ياسر الشهراني، نجم فريق الهلال السعودي بسبب الإصابة.


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي الهلال استلم التقارير الطبية الخاصة بلاعبه ياسر الشهراني، بعد خضوعه لفحوصات طبية في مستشفى الحرس الوطني، على مدى يومين.
 

وأضافت الصحيفة، أن موعد عودة ياسر الشهراني ربما يكون خلال فترة استعداد الهلال للموسم الجديد، مما يعني انتهاء موسمه الحالي.


وأشارت الصحيفة، أن الجهاز الطبي بنادي الهلال فضل إعفاء اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية، والاكتفاء بالتركيز على برنامجه العلاجي.


وكان ياسر الشهراني، تعرض لإصابة قوية في الوجه خلال مشاركته مع السعودية أمام الأرجنتين، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.


وخضع الشهراني موخرا لعملية جراحية ناجحة في عظام الوجه، وآخرى  في البنكرياس.

ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 فبراير القادم حتى 11 من نفس الشهر، بالمغرب.

 

الفرق المشاركة بمونديال الأندية


يشارك في النسخة المقبلة كل من بطولة كأس العالم للأندية كل من، الوداد المغربي ( بطل دوري البلد المستضيف للبطولة)، الأهلي المصري (وصيف بطل إفريقيا)،  الهلال السعودي (دوري آسيا)، ريال مدريد (بطل أوروبا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، أوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا).

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