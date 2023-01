بعد المقاطعة الشهيرة .. هل يعود النجوم لحضور حفل جولدن جلوب الليلة؟

يقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، وسط حالة من التكهنات عن حضور النجوم للحدث السنوي بعد المقاطعة الشهيرة له العام الماضي.

تأمل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية أن يمنحها النجوم والنجمات فرصة أخرى لتصحيح الأمور، بعد اتهامها العام الماضي بالعنصرية، وتجاهل التنوع في أعضائها، واختياراتها للأعمال المرشحة لجوائز جولدن جلوب.

شهدت جوائز جولدن جلوب عامين مثيران للجدل، أدت لإعلان الرابطة مجموعة من الإصلاحات لاستعادة ثقة نجوم هوليوود بها، بعد الأزمة التي تعرضت لها وأدت إلى تقليص حفل 2022 إلى حدث صغير، وعدم بثه على التلفزيون.

The Banshees of Inisherin

يتصدر فيلمي The Banshees of Inisherin قوائم الترشيحات بثمانية اختيارات، بعدما حقق نجاحا كبيرا في المهرجانات الدولية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

لذا من المتوقع أن يحضر أبطاله حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي يقام في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وعلى رأسهم كولين فاريل، وكيري كوندون، وبريندان جليسون وغيرهم.

أزمة جوائز جولدن جلوب

توم كروز

في فبراير 2021، نشرت جريدة لوس أنجلوس تايمز، تقريرا، تتهم فيه رابطة هوليوود للصحافة بتجاهل أصحاب البشرة السمراء من هيئة التصويت المؤلفة من 87 عضوا، ووجود عدد قليل جدا منهم في عملية اختيار والتصويت على الأعمال الفائزة.

كما زعم التحقيق الصحفي أن الرابطة كانت تقبل هدايا مجانية من شركات الإنتاج والاستوديوهات ووكلاء الفنانين للتأثير على اختيارات الجوائز، والأعمال المرشحة، إلى جانب العديد من الإخفاقات الأخلاقية الأخرى.

أدى ذلك إلى إلغاء محطة NBC بث الحفل لعا م2022، وأصرت الرابطة على إقامته خلف أبواب مغلقة بحضور عدد قليل من النجوم، ثم كشفت عن العديد من الإصلاحات داخل أروقتها، ووقف قبول أي تعاملات مشبوهة مع الاستوديوهات.

حفل جولدن جلوب الثمانين

نجوم هوليوود

ستكون كل الأنظار موجهة اليوم إلى فندق بيفرلي هليتون بلوس أنجلوس، لمعرفة إذا كان النجوم قد تسامحوا مع الرابطة، وعادوا للاحتفاء بأعمالهم وقبول جوائز جولدن جلوب أم أصبحت دون جدوى بالنسبة لهم.

تنتشر مجموعة من اللوحات الإعلانية في أنحاء لوس أنجلوس، تعلن عودة أكبر حفلة فنية في هوليوود، لكن حتى الآن لم يعلن أي نجم كبير عن نيته لحضور الحفل ما ينذر بأحداث غير مرغوبة بالنسبة للرابطة.

والمؤكد حتى الآن أن 4 مشاهير سيحضرون حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، وهم المخرج كوينتين تارانتينو، والممثلين بيلي بورتر، وجيمي لي كرتيس، وآنا دي أرماس.

ترشحت جيمي لي كرتيس لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Everything Everywhere All at Once، فيما تتوقع آنا دي أرماس الحصول على جائزة أفضل ممثلة عن دور مارلين مونرو في فيلم Blonde.

وتأمل رابطة هوليوود للصحافة، أن الإعلان عن حضور هذه الأسماء الكبيرة، سيشجع الآخرين على التواجد في الحفل، وإزالة غبار الماضي.

أبرز الغائبين عن جولدن جلوب

لكن الأكيد أن عدد من الأسماء المرشحة ستغيب عن حفل جولدن جلوب، بحسب تقرير لموقع بي بي سي، على رأسهم بريندان فريزر المرشح لجائزة أفضل ممثل عن فيلمه The Whale.

بريندان فريزر عاد إلى الأضواء مجددا بفيلمه الجديد الذي عرض ونال العديد من الإشادات في مهرجانات دولية، لكنه لن يحضر حفل جولدن جلوب بسبب اتهامه لرئيس الرابطة السابقة فيليب بيرت بالتحرش به عام 2003.

اعتبرت الرابطة بعد التحقيق في ادعاءات بريندان فريزر، أن فيليب بيرك قد لمسه بالفعل بشكل غير لائق، ولكنها كانت دعابة ولم يقصد أو ينتوي التحرش الجنسي به.

أيضا يغيب توم كروز عن حفل جولدن جلوب، بعدما تم تجاهله في قوائم الترشيحات، وذلك بعدما أعاد 3 جوائز جولدن جلوب نالها سابقا إلى الرابطة اعتراضا على الاتهامات التي وجهت لها.

ترشح فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ضمن قائمة أفضل عمل درامي، لكنه لم يدرج ضمن قائمة أفضل ممثل، ما يعد تجاهلا غريبا بالنسبة للمنظمة التي تحاول إصلاح سمعتها.

ونشر الحساب الرسمي لجولدن جلوب تغريدة عبر تويتر، يعلن فيه حضور كل من براد بيت، مارجو روبي، سيلينا جوميز، جينيفر كوليدج، جينا أورتيجا، ريهانا حفل الليلة.

قيمة جوائز جولدن جلوب

جولدن جلوب

الفوز بجوائز جولدن جلوب ليست ضمانا للحصول على الأوسكار، ولكنها قديما كانت مفيدة في رفع مكانة الأعمال الفنية والممثلين، ومنحهم دفعة قوية في هوليوود.

وإذاعة حفل جولدن جلوب على التلفزيون يمنح النجوم فرصة لمتابعة أكثر من الجمهور وصناع الأعمال، ويمكن للخطابات الجيدة التي يقدمونها عقب الفوز أن تضعهم على رادار الجوائز والأعمال الفنية.

وسابقا، ساهمت جوائز جولدن جلوب في الدعاية بشكل جيدة للمواهب الجديدة مثل راشيل زيجلر، كودي سميث، أريانا ديبوز، ريتشارد مادن، تارون إيجرتون وغيرهم، وذلك بحسب وقف تقرير بي بي سي.

يتنافس على جوائز جولدن جلوب هذا العام عمالقة الشاشة الصغيرة، وأبرزهم كيت بلانشيت، أوليفيا كومان، دانييل كريج، ونجوم صاعدين أيضا على رأسهم أوستن بتلر، دييجو كالفا، وباري كيوجان وغيرهم.