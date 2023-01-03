قبل أسبوع من الحفل .. الكشف عن قائمة مقدمي جوائز جولدن جلوب 2023

كشف الحساب الرسمي لجوائز جولدن جلوب عبر فيسبوك، عن أول قائمة لمقدمي فقرات الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 10 يناير الجاري قبل حوالي أسبوع من موعده.

وضمت قائمة مقدمي فقرات وجوائز جولدن جلوب هذا العام كل من: آنا دي أرماس، وبيلي بورتر، والمخرج كوينتين تارانتينو، وتريسي مورجان، وجيمي لي كرتيس، ونيكول باير وغيرهم.

وأعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، في ديسمبر الماضي، عن قوائم ترشيحات جولدن جلوب لأفضل الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون في نسخته الـ 80 لعام 2023، قبل توزيع الجوائز في الحفل السنوي الذي سيقام في بيفرلي هيلز.

وترشحت الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي لجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي عن دورها في مسلسل The Crown، الذي لعبت فيه شخصية الأميرة ديانا بموسمه الخامس الذي يعرض حاليا على منصة نتفليكس.

ونالت إليزابيث ديبيكي التي تبلغ من العمر 32 عاما ترشيح جولدن جلوب هو الأول في مشوارها، عن العمل الذي من المتوقع أن يكون انطلاقة في مسيرتها الفنية.

وتصدر الموسم الخامس من مسلسل The Crown المركز الأول في مخططات والرسوم البيانية للمشاهدات عبر منصة نتفليكس العالمية، بعدما بلغ عدد مشاهداته 107 مليون ساعة خلال الأيام الخمس الأول بعد طرحه.