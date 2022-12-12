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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزها أفاتار.. تعرف على أفضل الأفلام المرشحة لجوائز جولدن جلوب

مشهد من أفاتار
مشهد من أفاتار

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، اليوم الاثنين، عن قوائم ترشيحات جولدن جلوب لأفضل الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون في نسخته الـ 80 لعام 2023، قبل توزيع الجوائز في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 11 يناير المقبل في بيفرلي هيلز.

وضمن قائمة ترشيحات جولدن جلوب للأفلام الدرامية الأفضل هذا العام، فيلم أفاتار الذي لم يطرح في السينمات حتى الآن، وجاءت القائمة كالتالي: 

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

 

فيما ضمت قائمة جولدن جلوب لأفضل الأفلام الكوميدية أو الموسيقية كل من: 

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

 

وترشحت الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي لجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي عن دورها في مسلسل The Crown، الذي لعبت فيه شخصية الأميرة ديانا بموسمه الخامس الذي يعرض حاليا على منصة نتفليكس.

ونالت إليزابيث ديبيكي التي تبلغ من العمر 32 عاما ترشيح جولدن جلوب هو الأول في مشوارها، عن العمل الذي من المتوقع أن يكون انطلاقة في مسيرتها الفنية. 

وتصدر الموسم الخامس من مسلسل The Crown المركز الأول في مخططات والرسوم البيانية للمشاهدات عبر منصة نتفليكس العالمية، بعدما بلغ عدد مشاهداته 107 مليون ساعة خلال الأيام الخمس الأول بعد طرحه. 

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