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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم إيدي ميرفي ورايان مورفي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة

رايان مورفي وإيدي
رايان مورفي وإيدي ميرفي

تكرم رابطة هوليوود للصحافة كل من إيدي ميرفي، ورايان مورفي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة، عن مسيرتهما الفنية الكبيرة، في إحدى فنادق لوس أنجلوس. 

 

يحصل الممثل الأمريكي إيدي ميرفي الذي يبلغ من العمر 61 عاما، على جائزة سيسيل بي دوميل، التكريمية، لإسهاماته البارزة في عالم الترفيه.

 

تمنح رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية  هذه الجائزة سنويا لكل شخصية كان لها بصمة دائمة على عالم السينما، وتحمل جائزة سيسيل بي دوميل اسم مخرج هوليوود الذي برع في إخراج الأفلام الصامتة والناطقة.

 

حصل على جائزة سيسيل بي دوميل من قبل كل من توم هانكس، وأوبرا وينفري و جورج كلوني وروبرت دي نيرو وأودري هيبورن وهاريسون فورد وميريل ستريب، وجيف بريدجيز.

 

أما الممثل رايان مورفي الذي يبلغ من العمر 57 عاما، فيحصل على جائزة كارول بيرنت، التي منحت لأول مرة عام 2019  لصحابة الجائزة الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية كارول بيرنت في النسخة 76، ومن بعدها نالتها إيلين دي جينيرس ونورمان لير. 

 

حفل جولدن جلوب 

 

يقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، في لوس أنجلوس، وسط حالة من التكهنات عن حضور النجوم للحدث السنوي بعد المقاطعة الشهيرة له العام الماضي. 

 

تأمل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية أن يمنحها النجوم والنجمات فرصة أخرى لتصحيح الأمور، بعد اتهامها العام الماضي بالعنصرية، وتجاهل التنوع في أعضائها، واختياراتها للأعمال المرشحة لجوائز جولدن جلوب. 

 

شهدت جوائز جولدن جلوب عامين مثيران للجدل، أدت لإعلان الرابطة مجموعة من الإصلاحات لاستعادة ثقة نجوم هوليوود بها، بعد الأزمة التي تعرضت لها وأدت إلى تقليص حفل 2022 إلى حدث صغير، وعدم بثه على التلفزيون. 

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