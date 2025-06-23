انتشال شخصين من أسفل أنقاض عقار شبرا مصر المنهار

انتشلت قوات الحماية المدنية شخصين مصابين من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإنقاذ البري إلى موقع انهيار عقار بمنطقة شبرا مصر للبحث عن وجود ضحايا أسفل أنقاض العقار.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للتمركز في محيط انهيار العقار تحسبا لوجود ضحايا.

وكشف الفحص الأولي لواقعة انهيار عقار بمنطقة شبرا مصر أن العقار مكون من 4 طوابق كان مسنودا بعروق خشب منذ عدة سنوات، ويتم التحقق من وجود سكان فيه من عدمه.

وشهدت منطقة شبرا مصر بمحافظة القاهرة، انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وبدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقته شرطة النجدة يفيد بـ انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين سقوط عقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.