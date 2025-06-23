سيدة وشاب.. أمن القاهرة: عقار شبرا مصر كان خاليا من أغلب سكانه

كشفت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة، ملابسات انهيار عقار سكني في شارع الترعة بمنطقة شبرا حيث تبين أن العقار كان خاليا من أغلب سكانه سوى سيدة وشاب تم إنقاذهم من الأنقاض بدون إصابات.

فيما دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بـ وحدات الحماية المدنية مدعومة بـ سيارات الإسعاف وفرق الهلال الأحمر إلى موقع حادث انهيار عقار سكني في شارع الترعة البولاقية في شبرا مصر.

ومن جانبها أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة عقارين مجاورين لـ عقار شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر تحسبا لتأثيرهم بالحادث.

أنقذ الأهالي شخص أثناء مروره في شارع الترعة بالقرب من عقار شبرا المنكوب، حيث سقط عليه ركام العقار أثناء انهياره، فيما تحطمت 3 سيارات جراء الحادث.

كشفت معاينة وتحريات أجهزة الأمن الأولية تفاصيل حادث انهيار عقار شارع الترعة بمنطقة شبرا مصر، حيث تبين أن العقار كان منكسا مسنودا بالعروق الخشبية ومهددا بالسقوط منذ فترة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانهيار عقار سكني مكون من طابقين في شارع الترعة بشبرا مصر.

على الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف في القاهرة إلى موقع الحادث وجرى فرض كردون أمني والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.