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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أوبئة: تسمية متحور بـ"يوم القيامة" ليس لها أساس علمي| فيديو

متحور يوم القيامة
متحور يوم القيامة

قال الدكتور أمجد الخولي ، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية ، إن تمسية متحور " يوم القيامة " مجرد تسميات من السوشيال ميديا ، و" شو إعلامي " ، وغير خاضع لأي تسمية علمية مطلقا .

وتابع " الخولي " ، عبر مداخلة عبر " زووم" لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن المتحور هو أحد أشكال " أوميكرون " ، ويظهر كل فتة بتركيبة جديدة ، وشكل جديد ، متابعا : " الفيروس عبارة عن ألاف البروتينات ويتغير في بعض الأحيان " .

وأردف ، أن أنتشار المتحور خارج الصين محدود ، والوضع مستقر في كل دول العالم ، ولكن الجائحة مستمرة ولم تنتهي بعد ، ولابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية .

وأكمل ، أن انتشار المتحور الأخير من كورونا في دلة تطبق الإجراءات الاحترازية غير مقلق ، وانتشاره بشكل كبير مرتبط بمدى تطبيق الإجراءات الاحترازية . 

متحور يوم القيامة الدكتور أمجد الخولي برنامج يحدث في مصر توك شو اوميكرون

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