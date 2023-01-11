إزاي تتخلص من الإيميلات المزعجة.. بالخطوات

أحيانًا تجد الرسائل غير المرغوب spam طريقها إلى بريدك الإلكتروني على الرغم من فلاتر Gmail، أو ربما تريد التوقف عن تلقي مواد تسويقية من ذلك المتجر الذي نسيت الاشتراك فيه.

أفضل طريقة لمنع هذه الرسائل من الوصول إلى بريدك الوارد هي حظر المرسل أو إلغاء الاشتراك من العروض الترويجية. لحسن الحظ، فإن العملية بسيطة، وسيكون إيميلك نظيفًا من التصيد الاحتيالي والرسائل الزائدة بمجرد اتباع هذه الخطوات السهلة.

1- سجّل الدخول إلى Gmail وافتح الرسالة من المرسل الذي تريد حظره.

2- انقر على النقاط الرأسية الثلاث في أقصى يمين الرسالة بعنوان "المزيد" More.

3- حدد الخيار "حظر [المرسل]." Block Sender

4- قم بتأكيد الحظر من خلال النافذة المنبثقة عن طريق اختيار "Block" أو حظر.

كيفية الإبلاغ عن ال spam في Gmail

1- قم بتسجيل الدخول إلى Gmail وافتح الرسالة من المرسل.

2- تأكد من عدم النقر فوق أي روابط في الرسالة.

3- انتقل إلى أعلى يسار الرسالة وانقر على أيقونة على شكل علامة توقف مع علامة التعجب بعنوان "الإبلاغ عن بريد عشوائي" Report Spam.

4- انقر فوق الرمز وقم بتأكيد البريد العشوائي في النافذة المنبثقة عن طريق تحديد "الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها" Report Spam.

كيفية إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني الترويجية في Gmail

1- سجّل الدخول إلى Gmail وافتح الرسالة الواردة من المرسل.

2- انتقل إلى عنوان المرسل في الرسالة ، وحدد "إلغاء الاشتراك" على يمين العنوان.

3- تأكد من إلغاء الاشتراك في النافذة المنبثقة وحدد "إلغاء الاشتراك".