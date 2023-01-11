وصلت 80 مليون جنيه.. خالد الغندور يعلق على أزمة كهربا مع الزمالك

علق الاعلامي خالد الغندور علي تاثير ارتفاع الدولار في زيادة غرامة كهرباء .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"

غرامة كهربا ترتفع ل٨٠ مليون جنيه لصالح نادي الزمالك ".

تفاقمت أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بشأن سداد الغرامة المالية الصادرة لصالح نادي الزمالك بقرار من المحكمة الرياضية الدولية الكاس .

وكانت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، عاقبت كهربا بالإيقاف 6 شهور وغرامة 2 مليون و 200 ألف دولار بالإضافة للفوائد فى شهر يوليو الماضي ؛لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك فى نهاية موسم 2019.

أزمة غرامة كهربا تزايدت بعدما ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملاته اليوم /الأربعاء/ بقيمة تتراوح ما بين 2.00 - 2.25 جنيه للشراء والبيع في البنوك المصرية ليقترب من 30 جنيها.