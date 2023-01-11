الزمالك يواصل التعثر فى الدوري ويتعادل سلبيا أمام الاتحاد السكندري.. شاهد

انتهت أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الزمالك الى النقطة 26 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 19 فى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وشهدت الدقيقة 34 مراوغة من إمام عاشورللاعب الاتحاد السكندري بمهارة وسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء ولكن الحارس يتصدى لها بثبات.

وفى الدقيقة 37 سقط محمود عبد العزيز لاعب الاتحاد السكندري للإصابة بخلع فى الكتف ونزول الجهاز الطبي لعلاجه، ليتم استبدله ب محمد فارس .

وفى الدقيقة 51 ارسل زبزو عرضية متقنة داخل منطقة الجازء بعد تنفيذ الضربة الحرة حولها حسام عبد المجيد رأسية ولكن الدفاع يتصدى لها.

وشهدت الدقيقة 63 تسديدة للزمالك من حمزة المثلوثي من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس صبحي سليمان.

وفى الدقيقة 72 أحمد سيد زيزو يرسل عرضية من الجهة اليسرى داخل المنطقة ليحولها حسام عبد المجيد رأسية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

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