جولة ليلية مفاجئة لمتابعة الأسواق ومنافذ السلع الغذائية بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة، على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بطنطا، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق والتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

واستهدفت الجولة المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية، حيث أكد رحمي على ضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، كما أطمئن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية، مشدد على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر والمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة.

وفي سياق آخر تابع المحافظ التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق الشتوية الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية، حيث تم توجيه الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، بغلق إحدى الورش لعدم التزامه بتلك المواعيد.

يذكر أن محافظ الغربية يقوم على مدار الأسابيع الماضية بجولات صباحية ومسائية بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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