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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

أمطار
أمطار

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

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الأرصاد الجوية: سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على هذه المحافظات بالساعات المقبلة

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وقال “شاهين”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "etc"، إن هناك تقلبات جوية تبدأ من اليوم الخميس، بسقوط أمطار متوسطة، وأمطار غزيرة على الإسكندرية، ومطروح ودمياط والبحيرة، وتمتد لمحافظات الوجه البحري.


وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم والأيام المقبلة ستشهد فرص سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية، مشيرا إلى أن حالة طقس الغد والأيام المقبلة ستشهد فرص سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية.


وأشار: "كمية الأمطار خلال فترة المساء تكون متوسطة وحتى الساعات الأولى من صباح الخميس وتكون الأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد أقل حدة في المناطق الداخلية حيث تصل إلى مناطق الوجه البحري وخفيفة على مناطق القاهرة الكبرى".


وأوضح أن مصر في الشتاء تتأثر بتوالي المنخفضات الجوية على البحر المتوسط، ومع دخول فترات المساء اليوم تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية تؤثر على محافظات السواحل الشمالية الغربية.

أمطار رعدية


ومن جهته، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام القادمة ستشهد استمرارا في فرص سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية.

 

وتابعت أن الأمطار خلال فترة المساء ستزيد من الخفيفة لـ متوسطة، ومع دخول صباح اليوم ستكون الأمطار متوسطة رعدية على محافظات السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستصل أقل حدة على محافظات جنوب الوجه البحري وخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أهمية توخي الحذر أثناء القيادة واتباع جميع تعليمات المرور، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

 

 

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