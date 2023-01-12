عكس التوقعات| انخفاض أسعار الذهب والجرام يفقد 45 جنيها

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية انخفاض على مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 1825 جنيها للجرام مقابل سعره أمس والذي وصل إلى 1870 جنيها للجرام أي بتراجع قيمته 45 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وتواصل أسعار الذهب اليوم الخميس حالة تراجع حيث بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,029 شراء 2,086

عيار 22 بيع 1,860 شراء 1,912

عيار 21 بيع 1,775 شراء 1,825

عيار 18 بيع 1,521 شراء 1,564

عيار 14 بيع 1,183 شراء 1,217

عيار 12 بيع 1,014 شراء 1,043

الاونصة بيع 63,089 شراء 64,866

الجنيه الذهب بيع 14,200 شراء 14,600

الكيلو بيع 2,028,571 شراء 2,085,714

انخفاض أسعار الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم مع تعاملات أمس نجد انخفاض طفيف في المعدن الأصفر حيث بلغت أسعار الذهب عيار 24 أمس الأربعاء بيع 2,080 شراء 2,137

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,907 شراء 1,959، أما أسعار الذهب عيار 21 فقد بلغت بيع 1,820 شراء 1,870 فيما سجلت أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,040 شراء 1,069.



سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بانخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1883 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1886.30 دولار للأوقية.

ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في 7 أشهر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.



أهمية أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية سواء المقبلين علي الزواج لشراء الشبكة أو المستثمرين خاصة أن الذهب ملاذ آمن للكثيرين.