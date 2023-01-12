الذهب ينزل عن أعلى مستوى في 8 أشهر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1877.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش بينما جرت تسوية العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مرتفعة 0.1% عند 1878.9 دولار للأونصة.

وقال جيم وايكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز إن الأسعار منخفضة بفعل بعض "عمليات جني الأرباح من متعاملي الأمد القصير في العقود الآجلة قبيل نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين اليوم "، مضيفاً أن السوق قد تواصل تقلباتها لحين صدور البيانات.

وسيحظى تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين بمتابعة كبيرة بعدما قلص الفدرالي الأميركي مقدار الزيادة في أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعدما رفعها أربع مرات متتالية بواقع 75 نقطة أساس.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 77% أن يرفع الفدرالي الأميركي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 4.5-4.75 بالمئة في فبراير شباط ويتوقعون أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 4.92% بحلول يونيو .

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.40 دولار للأونصة بينما هبط البلاتين 0.5% إلى 1075.63 دولار واستقر البلاديوم دون تغير عند 1780.66 دولار.