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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب وقف برنامجها.. صور ياسمين عز وضعتها في مأزق على السوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت الإعلامية ياسمين عز تريند السوشيال ميديا بعد تداول خبر احتمال وقف برنامجها وبعد البلاغات المقدمة ضدها من المحامية نهاد أبو القمصان ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة .

وذلك بسبب  إهانة ياسمين عز للزوجة المصرية وكانت تصدرت ياسمين عز التريند وتم تداول مستخدمي الفيسبوك صورا وضعت ياسمين عز في مأزق وكانت أول صورة عندما كانت طالبة في المدرسة من مشهد مسلسل بره الدنيا عام ٢٠١٠ وهو أول ظهور لها علي الشاشة.

 

حيث أنها شاركت كممثلة في مسلسل «بره الدنيا» بطولة الفنان شريف منير عام 2010. 

وجسدت ياسمين عز في مسلسل بره الدنيا دور تلميذة في قرية ريفية، تقع في حب شاب من جيرانها «شقيق» بطل العمل. 

 

وكانت الصورة الثانية وهي تظهر فيها بفستان فرح بجانب شخص ما.

وتبين من التدقيق في الصورة أنها مفبركة،وليست لـ ياسمين عز، حيث ظهرت بفبركة مفضوحة استطاع أن يكشفها المعلقون على الصورة لدى كل من تداولها. 

 

حقوق المرأة نهاد أبو القمصان الاعلامية ياسمين عز صور ياسمين عز ياسمين عز

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بسبب وقف برنامجها.. صور ياسمين عز وضعتها في مأزق على السوشيال ميديا

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