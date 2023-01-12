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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد بلاغ النائب العام.. ياسمين عز تعلن موعد حلقاتها الجديدة

صدى البلد

علقت الإعلامية ياسمين عز علي عدم إذاعة حلقة جديدة لها اليوم في ظل الأزمة التي تمر بها بعد تقديم تحقيقات بلاغ للنائب العام وشكوى للأعلى للإعلام.

وكتبت ياسمين عز عبر صفحتها الشخصية انستجرام :" حد بيسالني الحلقة أية إعادة النهارده ؟ 
حبيت السؤال وهجاوبك

وكأننا أول مرة نعيد حلقة دائما بمعرض حلقه معادة في يوم الماتش برنامجي الجميل موجود في أيامه الثابتة ٦ مساء غدا ألقاكم ".


وقعت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة "أم بي سي مصر"، في ورطة كبيرة بعد تصريحاتها المتكررة لصالح الرجل وإعلانها ضرورة أن تسكت المرأة عن أي شيء تتعرض له.

وشنت جهات رسمية عدة هجوما ضاريا ضد ياسمين عز، وبدأت تحركات تهدف إلى محاكمتها ووقف برنامجها "كلام الناس".

وعبرت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن استيائها الشديد من ما تقدمه الإعلامية ياسمين عز في برنامجها "كلام الناس" من محتوى يقلل من شأن المرأة المصرية.

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