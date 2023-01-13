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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار تدفق الأمطار الغزيرة على الإسكندرية وهذه المحافظات| طقس اليوم

طقس اليوم في مصر
طقس اليوم في مصر

طقس اليوم.. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية والضغط تشير إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على مدينة الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، ما بين المتوسطة إلى الغزيرة أحيانا.

طقس اليوم

وبحسب صور الأقمار الصناعية حول طقس اليوم، فإنه تتكاثر السحب الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى أيضا وتحديدا مناطق ( البحيرة -كفر الشيخ )، وسط وجود فرص لسقوط الأمطار هناك.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد استمرار فرص سقوط الامطار متوسطة الشده قد تكون غزيرة و رعديه احيانا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري للبلاد.

️كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون طقس اليوم معتدل نهارا على شمال البلاد
والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتبقي الاجواء بارد خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

طقس اليوم في مصر

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر وربع إلى متران إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم بمختلف المحافظات تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 11 درجة
شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8 درجات 
جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات

طقس اليوم الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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