عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاءات ومحن والحصيف من تحرز لنفسه ولدينه

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أوصى الدكتور عبدالله بن عواد الجهني إمام وخطيب المسجد الحرام، المسلمين بتقوى الله عز وجل والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه وتجنب مساخطه ومناهيه.

 

فتح لنا أبواب السماء

وقال خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم من المسجد الحرام " إننا في هذه الأيام نتقلّب في نعمٍ من الله وافرة وخيرات عامرة، سماؤنا تمط، وشجرنا يثمر، وأرضنا تخضرّ، فتح لنا أبواب السماء ، فعمّ بغيثه جميع أرضنا ، فامتلأت السدود والوديان والنخيل والآبار وارتوت الأرض ، فاللهم زدنا من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت ، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، مضيفاً إن الدنيا دار ابتلاءات ومحن والحصيف من تحرز لنفسه ولدينه حتى لا يقع في الفتن ولينجو منها ، وأعظم الخلق غرورا من أغتر بالدنيا وعاجلها ، فاثرها على الاخرة ، ورضي بها من الآخرة، فمن اعتصم بحبل الله واستنار بنور الله وتمسك بكتاب الله استقام ونجا، ومن أفلت السبب وأغمض عينه عن النور وصدَّ عن الصراط المستقيم، تاه وهلك والعياذ بالله تعالى.

 

وتابع خطيب المسجد الحرام: وفي هذه الدنيا يسبح الإنسان في بحر الحياة بين أمواج الهواجس والأفكار والوساوس والظنون والأهواء والشهوات وأعاصير الأعراض ، والذى خلق الإنسان وخلق فيه أفكاره ووساوسه وغرائزه ، وخلق الأعراض التي تحيط به ، لم يغفل عنه ولم يُهمله ، بل أعطاه عقلاً وبصيرة ، وأرسل إليه رسولاً وأنزل عليه نظاماً يوجهه في مسيرته في هذه الحياة ، ومد له سبياً متصلاً بشاطئ النجاة وفيه عروة وثيقة لا تفصم، فهو كمثل زورق في بحر لجى يرفعه الموج ويخفضه ، وتُحركه الرياح يميناً وشمالا ، فلا بد له من يُوصله ويحدد اتجاهه ، ولا بد له من ربان ماهر يعرف الممرات يسير به إلى اتجاه المرسى ، فإذا لم يكن كذلك ضَلَّ في المتاهات وغرق .

 

وأشار قائلاً: من هذا المثل نتعرف على الازدواجية والاختلاف في هذا الزمن، فقد كثر العلم وانتشر الجهل، وكثرت الأموال وزاد الفقر ، وتطور الطب وفشت الأمراض ، كثر العلم فى النظريات والصناعات والفلسفات، ولكن كثر الجهل بواجب الإنسان ورسالته في هذه الحياة ، فصار العلم بدون تقوى ، وعلى غير هدى . فاستغلت العلوم لغير ما خُلقت له ، خُلقت لتكون دليلاً على قدرة خالقها ووحدانيته ، ولتكون رابطة بين الإنسان وخالقه ، خُلقت لتكون عوناً للإنسان على طاعة ربه ، ولكن العلم بعيد عن هذا الآن إلا ما شاء الله، فقد استعملت بعض العلوم الآن للتخريب والتدمير والصد عن دين الله ، واستعباد الضعيف ، والسبب في ذلك فصل العلم عن الإيمان ، فإلى متى هذه الجهالة ؟ تطور الاقتصاد وكثرت الأموال فزادت النفوس شحاً وبخلاً ونهمة في جمع الأموال بالحلال والحرام ، بحق وبدون حق ، شارب ماء البحر كلما زاد  شرباً ازداد عطشا. فبعض الناس ينفق مئات الألوف فى رحلة سياحية ، ولكنه لا يواسي فقيراً ولا يعطف على يتيم ؛ والسبب فى ذلك الجهل بنظام الإسلام ، والجهل بالحسنى.

فتاوى تشغل الأذهان .. كيفية الدعاء للميت وهل يكون سرًا أو جهرًا .. وأسباب تقوي محبة الله عند العبد

خمس ليال يستجاب فيها الدعاء.. منها ليلة الجمعة

ونوه خطيب المسجد الحرام بإن أعظمُ الازدواجية في حياتِنا هو الازدواجية في أمرِ دينِنا ، نعلمُ الخيرَ ونأتي منه ما أردْنا ، ونعلمُ الشرَ ونجتنبُ منه ما شئنا ، نعلمُ الهدى ولا ندخلُ فيه كلِه ، ونعلمُ الضلالَ ولا نخرجُ منه كلِه ، اعتمادُنا على رحمةِ اللهِ تعالى ومغفرتِه ، وكأننا لا نقرأُ القرآنَ ، فلما ذكرَ اللهُ تعالى ان رحمته وسعت كل شي )) ذكرَ أهلَها وأحقَ الناسِ بها، قال: (فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ) فاتقوا الله يا أمة الإسلام : ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ )  ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيدا ) اللهم بارك لنا فى القرآن العظيم ، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولى هذا ، وأستغفر لى ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب ، فاستغفروه ، إنه هو الغفور الرحيم.

وأردف خطيب المسجد الحرام قائلاً : أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزوجل والسمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف واعلموا أن الإيمان والتقوى يستفتح أبواب البركات من السماء والأرض، والمعصية والطغيان قد تفتح أبواب كل شي فتنة واستدراجًا ، مما يوجب شدة الحذر من المعاصي في الامة ، وعدم الغفلة عما في ايدي الناس من النعم والقيام بشكرها ، وعدم الاغترار بما فتح الله على الكفار من أبواب كل شي ، واعلموا ان العزة والكرامة في طاعة الله ، والذلة والهوان في معصية الله ، فاقنعوا بما احل الله وازهدوا فيما حرم الله، وتيقنوا أن الأجال وتصريف الأمور بيدالله عزوجل ، فلا يدري المرء ماذا سيصيبه في صباحه ومسائه ، فخذوا حذركم وحاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا ، وأوزنوها قبل ان توزنوا، واكثروا من الصلاة والتسليم على نبينا الكريم فقد امركم بذلك في كتابه الكريم ، وقال عليه الصلاة والسلام: ( من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ).

المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني تقوى الله أبواب السماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

موضوعات متعلقة

دعاء بين السجدتين .. 3 كلمات نبوية تأتيك بخيرات الدنيا والآخرة

دعاء النبي عند ضيق الرزق .. ردده يرزقك الله من حيث لا تحتسب

دعاء الامتحان والتفوق .. ردده قبل دخول اللجنة يجعل الصعب سهلا

علامات الساعة .. إذا ظهر خمسة رجال فاعلم أنك في آخر الزمان؟

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

دعاء المطر والبرد الشديد.. 3 كلمات تفتح لك أبواب السماء وردد 210 أدعية مستجابة

ترشيحاتنا

صدام عربي قوي في بداية البطولة.. مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

بالرغم من إعلان موسكو.. أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على سوليدار

خطيب المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاءات ومحن والحصيف من تحرز لنفسه ولدينه

أعظم المصائب| خطيب المسجد النبوي يحذر من التفريط في هذه الحقوق

قوة ناعمة.. تعليق محمد فضل الله على استضافة السعودية السوبر الإسباني

ليزا ماري بريسلي ..وفاة مغنية أمريكية شهيرة بأزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا سخر رواد السوشيال من إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت؟

بمكياج لافت.. ابنة فيفي عبده تثر الجدل بأحدث إطلالة

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

فيديو

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ