بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

نقلت فضائية القرآن الكريم بثا مباشرا لخطبة الجمعة من المسجد الحرام أحد الحرمين الشريفين، وكذلك نقلت قناة السنة النبوية بث مباشر من المسجد النبوي لخطبة وصلاة الجمعة.



وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تسخير كوادرها البشرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، وذلك طيلة توافد الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.

وأتت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بالمسجد الحرام في تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 55.728 مستفيدا، وتقديم 112.320 عبوة زمزم الموزعة، فيما بلغت كمية المعطرات 2.550 لترا، وكمية المطهرات 130.000 لتر، كما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 750 مستفيدا، و 50 مستفيدا من مكتبة الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح بـ 30.500 لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ 500 لتر .

كما أشتملت كمية معقمات الأيادي 2.550 لتر، والتعقيم بالبابوكير 650 لتر، إلى جانب إستفادة 2.782 مستفيدا، فيما بلغ المستفيدين من الكتيبات والمطويات 2.050 مستفيد، والمستفيدين من التوعية الميدانية 130.000 مستفيد، إلى جانب إستفادة إستفادة 20.000 مستفيد، فيما بلغت الساعات الموزعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات 2.800 سماعة، إضافة إلى استفادة 325 مستفيدا من أساور معصم اليد للزائر الصغير، كما استفاد 1.820 مستفيدا من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بـالسعودية ، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، تكثيف جهودها لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية " واس" حشدت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.

وأوضحت الرئاسة أنه تمت تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفاعل في عملية التجفيف وتكثيف استعداداتها بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار.