عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

الحرم المكي
الحرم المكي

نقلت فضائية القرآن الكريم بثا مباشرا لخطبة الجمعة من المسجد الحرام أحد الحرمين الشريفين، وكذلك نقلت قناة السنة النبوية بث مباشر من المسجد النبوي لخطبة وصلاة الجمعة.


وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تسخير كوادرها البشرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، وذلك طيلة توافد الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.

 

وأتت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بالمسجد الحرام في تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 55.728 مستفيدا، وتقديم 112.320 عبوة زمزم الموزعة، فيما بلغت كمية المعطرات 2.550 لترا، وكمية المطهرات 130.000 لتر، كما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 750 مستفيدا، و 50 مستفيدا من مكتبة الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح بـ 30.500 لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ 500 لتر .

 

كما أشتملت كمية معقمات الأيادي 2.550 لتر، والتعقيم بالبابوكير 650 لتر، إلى جانب إستفادة 2.782 مستفيدا، فيما بلغ المستفيدين من الكتيبات والمطويات 2.050 مستفيد، والمستفيدين من التوعية الميدانية 130.000 مستفيد، إلى جانب إستفادة إستفادة 20.000 مستفيد، فيما بلغت الساعات الموزعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات 2.800 سماعة، إضافة إلى استفادة 325 مستفيدا من أساور معصم اليد للزائر الصغير، كما استفاد 1.820 مستفيدا من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

 

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بـالسعودية ، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، تكثيف جهودها لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية " واس" حشدت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.

 

وأوضحت الرئاسة أنه تمت تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفاعل في عملية التجفيف وتكثيف استعداداتها بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار. 

الحرمين الشريفين خطبة الجمعة المسجد الحرام صلاة الجمعة السنة النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور يضع شرطا جديدا لتقسيط غرامة كهربا

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

ترشيحاتنا

خبير مناعة يقدم نصائح لوقاية الأطفال من أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم|تعرف عليها

المواجهة المرتقبة.. ناقد رياضي: مباراة الأهلي والزمالك تحسم شكل الصراع على الدوري

الفلاحين: الزراعة الرقمية أفضل الحلول لإنتاج محاصيل تطابق المواصفات العالمية

الأهلي يشارك.. قناتان مفتوحتان تنقلان قرعة كأس العالم للأندية

تعاف ونمو.. صندوق النقد يبعث برسائل طمأنينة للاقتصاد العالمي

المحافظة بتغرق.. أمطار غزيرة متواصلة تضرب شوارع الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

بفستان لافت.. شاهيناز تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ