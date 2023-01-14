حبس شخصين لبيعهما سجائر مجهولة المصدر للأكشاك بالقاهرة

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم ببيع وتوزيع السجائر مجهولة المصدر والمهربة على أصحاب الأكشاك بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين لقيامهما ببيع وتوزيع السجائر مجهولة المصدر والمهربة على أصحاب الأكشاك بالقاهرة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى السجائر المهربة ومجهولة المصدر .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجرى سجائر - مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو) بالتردد على أصحاب الأكشاك ومحال بيع السجائر ، وتوزيع سجائر مجهولة المصدر "مهربة" وتم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وعٌثر بحوزتهما على (عدد 4690 علبة سجائر "مختلفة الأنواع"- مبلغ مالى ) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.