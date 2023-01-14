عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة الجزائرية: نسعى لتعزيز التواصل والعيش المشترك بين دول وشعوب إفريقيا

رئيس الحكومة الجزائرية
رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن إن بلاده تسعى إلى تعزيز سبل التواصل والعيش المشترك بين دول وشعوب إفريقيا، من خلال استضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمحليين (الشان).


وأوضح عبدالرحمن- خلال كلمته بمناسبة افتتاح النسخة السابعة من بطولة (الشان)، مساء اليوم /الجمعة/، بملعب "نيلسون مانديلا" بالجزائر العاصمة- أن هذا الحدث من شأنه التأكيد على دور الرياضة في ترسيخ قيم التضامن والسلم والتعاون والتبادل الثقافي والحضاري بين دول وشعوب القارة.

الدولة الجزائرية


وأكد حرص الدولة الجزائرية على توفير كافة الوسائل البشرية والمادية لضمان نجاح هذا العرس الكروي القاري، حيث "تزينت ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران وعنابة بزخمها الحضاري وبعبق تاريخها وثرائها الثقافي والفني والطبيعي لتستقبل زائريها في ظروف تضمن راحتهم''.


وجدد رئيس الحكومة الجزائرية تأكيده على أن بلاده تتشرف باحتضانها لهذه البطولة، وترحب بالمتنافسين من كل دولة إفريقية مشاركة، معربا عن أمله في أن تكون الملاعب التي ستحتضن مباريات هذه النسخة شاهدة على بروز مواهب رياضية متميزة تزيد من حماس المنافسة الكروية.


ويشارك في هذه النسخة، لأول مرة 18 منتخبا محليا إفريقيا، حيث سجلت النسخ السابقة 16 منتخبا فقط.


وبدأت فكرة بطولة إفريقيا للمحليين "الشان" في عام 2009، عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنظيم بطولة خاصة باللاعبين الذين ينشطون في الدوريات المحلية لتسليط الضوء عليهم ومساعدتهم في الانضمام إلى المنتخبات الأولى والدوريات العالمية الكبرى.

الجزائر رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن كرة القدم الحكومة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

يبقى الإدارة لازم ترحل .. تصريح من شوبير في بوست غامض

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

أين العدل؟.. الغندور يثير الجدل بشأن واقعة محمود متولي

خاص.. بشكتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

موضوعات متعلقة

المصري للدراسات : القيادة السياسية لا تدخر جهدا في دفع الدولة للأمام

دبلوماسي عراقي: البيروقراطية عطلت تنفيذ العديد من المشاريع الهامة مع ألمانيا

أكثر من 200 عسكري أوكراني يصلون إلى إسبانيا للتدريب

كرواتيا وإستونيا: سنستمر في دعم أوكرانيا عسكريا

التشيكيون يبدأون في التصويت بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

موسكو: يجب الأخذ بعين الاعتبار انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا عند التفاوض مع أوكرانيا

بنفيكا البرتغالي يتعاقد مع النرويجي أندرياس شيلديروب

النمسا تشيد بجهود اليونان في تكثيف حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

اختيار توقيت وجبتك يساعدك في بدء إنقاص الوزن

ابتسامة هزت القلوب.. الطفلة الأفغانية «زينب» تبيع الأقلام لإعالة أسرتها

بسبب أوكرانيا .. وزيرة دفاع ألمانيا تعتزم الاستقالة من منصبها

رئيس الحكومة الجزائرية: نسعى لتعزيز التواصل والعيش المشترك بين دول وشعوب إفريقيا

الزمالك يضم صفقة من العيار الثقيل والإعلان رسميا خلال ساعات

ميدو: هناك لاعبون في الإسماعيلي يحصلون على 10 ملايين جنيه سنويا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية الانتصاب.. فوائد مذهلة لتناول السبيط

رجل أمريكي يعثر على ملايين الدولارات داخل دولاب قديم..لن تصدق ماذا فعل

بإطلالة مثيرة.. أصالة تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل صوص الكراميل

فيديو

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

ذكر في القرآن.. حقيقة اقتراب اصطدام النجم الطارق بـ الأرض

احذروا .. كتلة هوائية من أوروبا تضرب مصر وأجواء شديدة البرودة

إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ