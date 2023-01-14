رئيس الحكومة الجزائرية: نسعى لتعزيز التواصل والعيش المشترك بين دول وشعوب إفريقيا

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن إن بلاده تسعى إلى تعزيز سبل التواصل والعيش المشترك بين دول وشعوب إفريقيا، من خلال استضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمحليين (الشان).



وأوضح عبدالرحمن- خلال كلمته بمناسبة افتتاح النسخة السابعة من بطولة (الشان)، مساء اليوم /الجمعة/، بملعب "نيلسون مانديلا" بالجزائر العاصمة- أن هذا الحدث من شأنه التأكيد على دور الرياضة في ترسيخ قيم التضامن والسلم والتعاون والتبادل الثقافي والحضاري بين دول وشعوب القارة.

الدولة الجزائرية



وأكد حرص الدولة الجزائرية على توفير كافة الوسائل البشرية والمادية لضمان نجاح هذا العرس الكروي القاري، حيث "تزينت ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران وعنابة بزخمها الحضاري وبعبق تاريخها وثرائها الثقافي والفني والطبيعي لتستقبل زائريها في ظروف تضمن راحتهم''.



وجدد رئيس الحكومة الجزائرية تأكيده على أن بلاده تتشرف باحتضانها لهذه البطولة، وترحب بالمتنافسين من كل دولة إفريقية مشاركة، معربا عن أمله في أن تكون الملاعب التي ستحتضن مباريات هذه النسخة شاهدة على بروز مواهب رياضية متميزة تزيد من حماس المنافسة الكروية.



ويشارك في هذه النسخة، لأول مرة 18 منتخبا محليا إفريقيا، حيث سجلت النسخ السابقة 16 منتخبا فقط.



وبدأت فكرة بطولة إفريقيا للمحليين "الشان" في عام 2009، عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنظيم بطولة خاصة باللاعبين الذين ينشطون في الدوريات المحلية لتسليط الضوء عليهم ومساعدتهم في الانضمام إلى المنتخبات الأولى والدوريات العالمية الكبرى.