القوات الأوكرانية تستخدم دبابات من الحقبة السوفيتية على خط المواجهة الروسية.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، القوات الأوكرانية تستخدم دبابات من الحقبة السوفيتية على خط المواجهة الروسية.

ووفقا للتقرير، .أطلقت وحدة دبابات أوكرانية النيران باتجاه مواقع روسية باستخدام دبابات T-64 من الحقبة السوفيتية.

وقال قائد الوحدة ماكسيم فولوديمير تشايكوفسكي: " نحن في أمس الحاجة إلى المزيد من المعدات الحديثة، وخاصة التي تشمل نظام "جي بي أس" مثل دبابات الناتو"، وأضاف القائد تشايكوفسكي قوله: "لو تلقينا معدات أفضل، لكان أداؤنا أفضل".

وتصعب الأحوال الجوية وخاصة الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، العمل على المحركات القديمة، والتي تحتاج 20 دقيقة من "التسخين" حتى يتمكن المحرك من العمل.

