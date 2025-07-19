ساويرس عن فيديو حفل كولد بلاي: استروا على الناس..من منكم بلا خطيئة

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على الفضيحة العالمية التي شغلت مواقع التواصل بحفل فرقة "كولد بلاي" في مدينة بوسطن، بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ونشر ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، الفيديو المتداول وكتب :"مكانش واحد ده اللي خان مراته، إيه كل اللت والعجن ده؟ استروا على الناس، ومن منكم بلا خطيئة فليرجمهم بحجر".

تفاصيل واقعة الخيانة بحفل كولد بلاي

تعود الواقعة إلى حفل فرقة "كولد بلاي" في مدينة بوسطن، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حين وجه المغني الرئيسي كريس مارتن "كاميرا القبلة" نحو اثنين من الحاضرين.

و ظهر المدير التنفيذي لشركة "أسترونومر"، المتزوج آندي بايرون، وهو يحتضن مديرة الموارد البشرية في شركته كريستين كابوت.

و سريعا ما ظهر المدير التنفيذي بايرون وهو يحاول الاختباء خلف حاجز، فيما غطّت كابوت وجهها بيديها واستدارت بعيدا عن الجمهور.



