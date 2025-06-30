نجيب ساويرس عن حادث الإقليمي: يجب محاكمة سائق التريلا

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حادث الطريق الإقليمي في المنوفية والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة.

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: “عندما يقود سائق تريلا بلا رخصة و يتعاطي المخدرات و يتسبب في المأساة التي حدثت ...اليس هو المسؤول عن هذه الكارثة ووجب ان يحاكم ؟ ان القاء اللوم علي وزير النقل هو أمر غريب ..لا بد من تشديد الرقابة علي سائقي النقل و رخصهم في المقام الأول !"..

كشف الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تفاصيل حالة المصابين إلى من حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية قائلا : نطمئن عليهم بشكل لحظي وهناك تواصل مع أهالي الحالات والتشديد علي تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمرضي .



وأشار وزير الصحة الي أن هناك ٣ حالات هم حبيبة 15علم ، اسراء 14 عام، وايات 17 عام موضحا أن حالة حبيبة تماثلت للشفاء بعد معالجة الجروح القطعية

وتابع فيما يخص حالة اسراء كانت تعاني من نيف في البطن وتم السيطرة عليها باستئصال الطحال بالإضافة إلي وجود بعض الكسور المتفرقة

وأشار الوزير إلي أن ، حالة ايات صعبة وحركة للغاية حيث أن درجة الوعي 5 علي 15 وتعاني من كسر في قاع الجمجمة وارتشاح في المخ وارتشاح هوائي في الرئة.