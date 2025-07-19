بالأسماء .. ننشر ضحايا اصطدام ميكروباص بتريلا على طريق سيوة

حصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بتريلا بطريق سيوة مرسي مطروح والذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام .

واستقبلت مستشفى مطروح 4 وفيات منهم شقيقتين والدهم يعمل مسعف وهم دعاء ع.م 15 سنة و نورهان ع.م 6 سنوات كما استقبلت المستشفى باسم شهد ا.م 13 سنة احمد ع.ا 49 سنة

كان مرفق إسعاف مطروح قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة اجرة ميكروباص ببالكيلو 100 طريق مرسي مطروح سيوة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى مرسي مطروح 4 وفيات و11 مصابا فى الحادث

تلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة، حيث تتنوع الإصابات ، ما بين كسور وكدمات وسحجات، ونزيف في المخ . وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة .