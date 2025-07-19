مصرع 4 أشخاص وإصابة 11آخرين بتصادم ميكروباص ونقل على طريق سيوة| صور

حصل “صدى البلد” على الصور الاولى لحادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بتريلا بطريق سيوة مرسي مطروح والذى اسفر عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام .

كان مرفق إسعاف مطروح قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة اجرة ميكروباص ببالكيلو 100 طريق مرسي مطروح سيوة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى مرسي مطروح 4 وفيات و11 مصاب فى الحادث حيث تم تلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة، حيث تتنوع الإصابات ، ما بين كسور وكدمات وسحجات، ونزيف في المخ . وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة .