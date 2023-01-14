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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خوفت من هذا الأمر

زيارة فضل شاكر والعودة لحسام حبيب.. شيرين تحسم هذه الأمور لأول مرة

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

مكنتش عارفة الناس كنت وحشتهم أوي كده 
حسام حبيب زي الفل وماشي معايا كويس 
زيارتي لفضل شاكر عادية 

بحضر ألبوم جديد 

 

ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، لأول مرة علي عدة أمور ، شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، و نرصد أبرز تصريحاتها في سياق التقرير التالي:

 

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الجيش اللبناني على دماغي.. شيرين تفجر مفاجأة عن زيارتها للمطرب فضل شاكر

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كل حاجة جميلة.. شيرين تكشف تفاصيل جديدة بعد عودتها لـ حسام حبيب


عبرت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، عن عميق تقديرها واحترامها لنجاح حفلها الضخم في الكويت ، مشيرة إلى أن الحفل في غاية الروعة.


و أضافت شيرين عبدالوهاب، أن :"مكنتش عارفة الناس كنت وحشتهم اوي كده ، وكنت خايفة اول الحفل، والجمهور اسعدني جدا ، وكان شئ فوق الخيال.


وتابعت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، أن صحتي كويسة وفي تحضيرات لحفلات والبوم جديد كمان .
 

كانت سهرة جميلة

 

فيما كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، تفاصيل جديدة عن زيارتها الأخيرة للمطرب فضل شاكر ، مؤكدة أن الزيارة كانت سهرة جميلة.


واضافت شيرين عبدالوهاب، أن عشر سنوات نتواصل عن طريق الهاتف ، وصديق مشترك اقترح نذهب له بعد الحصول علي تصريح.

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شيرين عن حفل الكويت: مكنتش عارفة إن الناس وحشاهم أوي كده

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كل حاجة جميلة.. شيرين تكشف تفاصيل جديدة بعد عودتها لـ حسام حبيب


وتابعت شيرين عبدالوهاب ، أن بعد الزيارة طلبت الأجهزة الأمنية في لبنان لقاء، وبالفعل ذهبت و جاوبت علي الأسئلة ، و مكنوش عاوزين الزيارة دي تتم ، وده علشان هو ممنوع.

 

في ناس تصطاد المصائب


وأكملت شيرين عبدالوهاب، أن :"الناس فسرت الموضوع بطريقة غلط ، و في ناس تصطاد المصائب ، والجيش اللبناني علي دماغي من فوق ".

 

أما عن علاقتها وعودتها للفنان حسام حبيب ، فردت ، “حسام حبيب زي الفل، و ماشي معايا كويس الحمدالله”.

 
 

شيرين حسام حبيب فضل شاكر حفل الكويت عمرو أديب برنامج الحكاية

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شيرين عن حفل الكويت: مكنتش عارفة إن الناس وحشاهم أوي كده

كل حاجة جميلة.. شيرين تكشف تفاصيل جديدة بعد عودتها لـ حسام حبيب

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