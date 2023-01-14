بقيمة 118,766.. ننشر أهم الدول المستوردة للسيراميك المصري 2022| بالأرقام

استحوذت 5 دول على 75,6% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 118,766 مليون دولار من أجمالي 86 دوله قامت بالاستيراد من مصر ، وتراجعت قيمة صادرات مصر من السيراميك والقرميد والاسقف والطوب من الخزف بنسبة 4% خلال 2022 لنحو نحو 157 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار خلال 2021.



وأضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان ليبيا احتلت المرتبة الأولى بقائمة أكبر الدول المستوردة للسيراميك المصري بقيمة 50,328 مليون دولار خلال 2022، في مقابل 50,442 مليون دولار 2021.

واحتلت الأردن المرتبة الثانية محققة انخفاض بنسبة 18% لتبلغ 28,837 مليون دولار في مقابل 35,221 مليون دولار، تليها اليمن بنسبة تراجع 21% لتبلغ 11,815 مليون دولار في مقابل 14,958 مليون دولار.

وجاءت المرتبة الثالثة للسعودية لتبلع 13 مليون دولار في مقابل 14,398 مليون دولار بنسبة تراجع 10%.

وقفزت قيمة صادرات السيراميك المصري إلى فلسطين لتسجل 14,78 مليون دولار في مقابل 6,044 مليون دولار بنمو 145%.