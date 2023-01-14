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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي يوجه بتكريم لاعبي منتخب بلاده لتأهلهم في صدارة مجموعتهم بـ«خليجي 25»

صدى البلد

وجه الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، بتكريم لاعبي منتخب بلاده، وهنأهم بفوزهم وتأهلهم في صدارة مجموعتهم ضمن بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين "خليجي 25".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء في أعقاب المباراة الأخيرة للمنتخب العراقي مع نظيره اليمني.

وحث الرئيس العراقي، اللاعبين على بذل المزيد من العطاء والمثابرة داخل الملعب وأثناء التدريب لتحقيق النتائج الطيبة التي ينتظرها العراقيون، والتي من شأنها أن تعزز مكانة العراق رياضيا على الصعيد العالمي.

بدورهم، أعرب لاعبو المنتخب العراقي والكادر التدريبي والإداريون عن شكرهم وتقديرهم للرئيس على هذه المبادرة الكريمة التي تعكس اهتمامه بالمنتخب الوطني والحركة الرياضية بصورة عامة، والحرص على تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم العراق في المحافل الدولية.
 

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