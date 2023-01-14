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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تعلن شروط الإقامة الدائمة على أراضيها

صدى البلد

دعت الحكومة القطرية المقيمين في البلاد ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة في قطر.

ونشرت حكومة قطر الإلكترونية "حكومي قطر" عبر موقعها الإلكتروني اليوم، تذكيراً بتفاصيل الحصول على الإقامة الدائمة في قطر والفئات المؤهلة، وطريقة تقديم الطلب إلكترونياً.

ووفقا لموقع "حكومي قطر"، فإن الإقامة الدائمة تضمن العديد من الميزات لحاملها مقارنة بتأشيرة الإقامة القطرية، حيث توفر لهم خدمات عديدة، مثل فرص العمل، وتملّك العقارات، والاستثمار، وخدمات التعليم والصحة.

وأشار الموقع إلى أن الخدمة الإلكترونية تتيح لفئات محددة من الأفراد تقديم طلبات الحصول على الإقامة الدائمة إلى وزارة الداخلية ومتابعة حالة الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتشمل الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة في قطر كلا من أبناء القطريات والقطريين بالتجنس، المتزوجات من قطريين، المتزوجون من قطريات، المقيمون من مواليد قطر، بالإضافة إلى المقيمين من مواليد خارج قطر.

وتبلغ قيمة الرسوم المقررة نظير تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة، ثلاثة آلاف ريال.

إلى ذلك، حددت وزارة العدل القطرية في تغريدة على حسابها على تويتر اليوم، المناطق التي يحق التملك الحر فيها لغير القطريين، وتشمل 9 مناطق داخل وحول العاصمة الدوحة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة العدل القطرية، تنقسم امتيازات التملك الحر لغير القطريين إلى فئتين، الأولى: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 3.65 مليون دولار، يحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار)، بشرط أن لا تقل الإقامة في قطر عن 90 يوما في السنة سواء متقطعة أم متصلة.

أما الفئة الثانية فتشير إلى أنه في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 730 ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن 90 يوما في السنة سواء متقطعة أم متصلة.

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