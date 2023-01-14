محمد الباز يعلن تبرعه بـ راتب شهر من أجره بقناة "النهار" لصالح صندوق تحيا مصر

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن تبرعه براتب شهر كامل من أجره بـ قناة النهار، لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية.

وقال الباز خلال إعلانه عن التبرع، في بداية حلقة اليوم من برنامج آخر النهار، إن الصندوق ساهم في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيدًا بالدور الذي لعبه الصندوق خلال الأزمات الأخيرة في تخفيف العبء عن المواطنين.

الباز يدعو الإعلاميين للتبرع لصندوق تحيا مصر

ودعا الإعلامي محمد الباز، زملاءه الإعلاميين للتبرع للصندوق، مطالبهم بالوقوف جانب مصر والمصريين ودعم الدولة في الأزمة التي يعاني منها الكثيرون، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من تداعيات.

وتابع الباز: "كل من يستطيع التبرع، لا يتأخر، وجميع من يملك أن يقدم لا يتأخر، وهذا الأمر بعيد عن القرارات والقوانين"، متابعًا: "إن شاء الله يكون كل جنيه بيدخل الصندوق يصرف على البلد ويخفف على المصريين المعاناة".