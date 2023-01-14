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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التخلّص من التوتر والخوف | الشباب والرياضة تنفذ جلسات للعلاجات الجماعية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة تنفذ جلسات للعلاجات الجماعية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، جلسات "group therapy” تزامنا مع اطلاق المؤتمر الدولي الخامس للعلاجات الجماعية، حيث قام الدكتور محب الفونس استشاري الصحة النفسية بعمل الجلسات تحت عنوان "التفريغ"

ويهدف هذا النوع من العلاج الي تعلم  مهارات التركيز في الحاضر وتحقيق اقصى استفادة من اللحظة الحالية بجانب التخلص من التوتر و الخوف من المستقبل وايضا المشاعر و الأحاسيس السلبية الناتجة عن احداث الماضي كنوع من التفريغ و التعبير الصحي عنها و تجنب الكبت و عواقبه الوخيمة على الفرد وعلى المجتمع ككل مثل الإكتئاب والغضب والعنف.

مكتب فن إدارة الحياة  يهدف إلى تنفيذ حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة، والتي ترتكز على صقل الإمكانات الخاصة بالازدهار المهني والشخصي والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية والوظيفية، وخدمة كافة الشرائح الشبابية بصفة عامة

الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الصحة النفسية وزارة الشباب الرياضة تشاري الصحة النفسية

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