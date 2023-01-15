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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد برفقة أطفال قادرون باختلاف في فيديو جديد على إنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر أحمد سعد في الفيديو برفقة أطفال قادرون باختلاف من داخل البروفات الغنائية.

وعلق الفنان"اية الحلاوه والعسل والطاقة الإيجابية دية كلها،انا بحبكم اكتر ما بتحبوني".

أعلنت مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية "أفريما" عن أسماء المطربين المرشحين لجوائزها لهذا العام، وينافس النجم أحمد سعد هذا العام بترشيحه لــ 3 جوائز، عن أغنية "الملوك".

أسماء الجوائز

 جائزة أفضل مطرب فى شمال أفريقيا، وجائزة أفضل أغنية مشتركة مع دابل زوكش، والمطرب عنبة، وجائزة أفضل أغنية فى مسلسل "Moon Knight" .. أغنية "الملوك" من إخراج حسين شعبان، وإنتاج جاما ميوزيك للمنتج محمد جابر.


ينافس فى جوائز مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية عدد من الأسماء الكبيرة في مجال الموسيقى من مصر و إفريقيا منهم: سو الكينج، سنور، بورنا بوي، الجراند توتو، وغيرهم.

يذكر أن جائزة "أفريما" تم تأسيسها عام 2014 تحت رعاية مفوضية الاتحاد الإفريقي، للمساهمة في نشر الموسيقى الإفريقية في العالم، وتعتمد المسابقة على تصويت الجمهور، حيث أنه سيتم غلق باب التصويت يوم 11 يناير الجاري، وسيتم توزيع الجوايز يوم ١٥ يناير المقبل بالعاصمة السنغالية.

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