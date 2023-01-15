طلاب جامعة العريش يعرضون تجارب الاستزراع السمكي باستخدام الطاقة الشمسية

حظيت كلية "الاستزراع المائي والمصايد البحرية" جامعة العريش، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ضمن برنامج الزيارة أمس إلى محافظة شمال سيناء، وبرفقته وزير التعليم العالي، واللواء محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، للاطلاع على أحدث المعامل تربية المائيات، وبرامج استخدام الطاقة الشمسية في الاستزراع السمكي .

المنظومة السمكية

عرض الطلبة والطالبات بالكلية تقارير الدراسات الميدانية (المنظومة السمكية)، والتقارير الطلابية لإنشاء وتشغيل مشروعات الاستزراع البحرى والاستزراع بالمناطق الصحراوية على نطاق تجارى، ومشروعات التخرج المقدمة من الطلاب والتى تضمنت استخدام الطاقة الشمسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات الاستزراع المائي وصيد الأسماك.

كما تفقد رئيس الوزراء معامل تغذية وميكروبيولوجيا تربية المائيات، معمل تحليل الاعلاف السمكية، معمل فسيولوجيا تربية المائيات واستمع إلى شرح الطلاب وأثنى على ما قدموه وعلى توفر الأجهزة العلمية بالمعامل الطلابية.



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