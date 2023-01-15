مصرع 3 عمال وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

لقى 3 عمال مصرعهم وأصيب 21 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية في أسيوط.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي ووجود وفيات ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ربع نقل كانت تحمل عمالة إلى إحدى المزارع بالطريق الصحراوي الغربي وأسفر الحادث عن مصرع 3 عمال وإصابة 21 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.