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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان غاضب من مولودفا بعد سقوط شظايا صواريخ أوكرانية

بسبب سقوط حطام صاروخ
بسبب سقوط حطام صاروخ على حدودها.. بيان غاضب من مولودفا

أعربت رئيسة حكومة مولدوفا، ناتاليا جافريليتسا، عن غضبها لسقوط شظايا صاروخية على أراضي الجمهورية بعد الضربات الأوكرانية، حيث تم تسجيل سقوط شظايا الصواريخ ثلاث مرات داخل حدود الدولة منذ بداية الأعمال القتالية في أوكرانيا، والتي لم يكشف عنها رسميا.

وكتبت جافريليتسا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أعرب عن استيائي من ازدراء سيادة جمهورية مولدوفا فيما يتعلق بالانتهاك المتكرر للمجال الجوي للبلاد وسقوط شظايا صواريخ بالقرب من مدينة لارجا".

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن عثور دورية للشرطة على شظايا صواريخ سقطت في شمال مولدوفا، حيث سقطت شظايا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا بالقرب من مدينة لارغا في منطقة بريشانسكي.
 

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