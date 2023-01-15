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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعلامة النصر.. شاهد| نسرين طافش في أحدث ظهور من الچيم

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نسرين طافش بإطلالة رياضية من الچيم، وخطفت الأنظار برشاقتها ولياقتها البدنية. 

وتشارك نسرين طافش ، بفيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

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بـ نقشة التايجر .. نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

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نسرين طافش تتألق بلوك شتوي مميز| شاهد

نسرين طافش انستجرام الفنانة نسرين طافش إطلالة رياضية

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