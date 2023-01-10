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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تتألق بلوك شتوي مميز| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت نسرين الأنظار بجمالها بفستان ومعطف شتوي، مع شمسية وإطلالة ساحرة لاقت أعجاب الجمهور.

وتشارك نسرين طافش ، بفيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

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بفستان أبيض.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

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نسرين طافش الفنانة نسرين طافش انستجرام

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